Schwäbisch Hall: Schlägerei auf Faschingsparty

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei auf einer Faschingsparty in Schwäbisch Hall. Eine Gruppe soll zwei Männer angegriffen haben.

In Schwäbisch Hall sind auf einer Faschingsparty in der Nacht auf Sonntag zwei Männer von einer Gruppe verletzt worden. Die Polizei spricht von der Ramsbacher Straße, dort feierte am Samstag der Faschingsklub Tüngental. Ein 19-Jähriger und ein 28-Jähriger seien mit einer Gruppe junger Männer in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Es kam zu Schlägen und Tritten.

Als die Polizei eintraf, sei die Gruppe schon weg gewesen. Es soll sich um sechs bis sieben junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben, die keine Verkleidungen trugen. Vielleicht seien sie ja gerade deshalb jemandem der Partygäste aufgefallen, so der Polizeisprecher. Die Gesuchten sind 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß.