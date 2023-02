per Mail teilen

Nach einem Unfall zwischen Crailsheim und Kirchberg ist die A6 bei Crailsheim in beide Richtungen gesperrt. Betroffen ist nach Polizeiangaben ein Transport von Sprengmitteln und Raketen der US-Armee.

Nach dem schweren Unfall mit US-Militärfahrzeugen bleibt die A6 bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) laut Polizei noch mehrere Stunden gesperrt. Zwischen Kirchberg an der Jagst und Crailsheim (beide Kreis Schwäbisch Hall) waren zwei Lkw aus einem US-Militärkonvoi zusammengestoßen, einer der Laster fing Feuer.

Vier Verletzte bei Gefahrgutunfall auf A6

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Vier Personen, alle Fahrer oder Beifahrer der Lkw, wurden verletzt. Eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die anderen drei wurden mit Rettungswagen abtransportiert. Laut Polizeiinformationen hatten die Fahrzeuge mehrere Tonnen Sprengmittel und Raketen geladen. Fachleute gehen aber davon aus, dass das Gefahrgut bei dem Zusammenstoß nicht beschädigt wurde. Außerdem seien keine Zünder daran, sodass man keine aktue Gefährdungslage für das Umfeld sehe.

Der Unfall ist zwar in Fahrtrichtung Nürnberg passiert, die Autobahn musste aber weiträumig in beide Richtungen gesperrt werden, teilte die Polizei weiter mit. Wann die Sperrung aufgehoben wird, sei nicht absehbar, sagte ein Sprecher, es werde aber wohl noch mehrere Stunden dauern. Das Gefahrgut müsse eventuell zuerst auf Ersatzfahrzeuge umgeladen werden. Die seien allerdings noch auf der Anfahrt und müssten auch noch durch den Stau.

In dem Militärkonvoi waren fünf Lkw unterwegs, in den Unfall waren aber nur zwei der Fahrzeuge verwickelt. Zwei der Militärlaster konnten laut Polizei ausweichen und fuhren in den Grünstreifen. Allerdings ist unklar, ob sie dort allein wieder herauskommen oder ob sie herausgezogen werden müssen.

Bereits in den vergangenen Tagen war die A6 wegen mehrerer Verkehrsstörungen stundenlang gesperrt.