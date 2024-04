Dachstein-Unglück mit 13 Toten treibt Heilbronner Schüler um

per Mail teilen

1954 starben zehn Schüler und drei Lehrer aus Heilbronn in den österreichischen Alpen bei einem Schneesturm. 70 Jahre später verarbeitet eine Schulklasse das Geschehen.

Das Dachstein-Unglück hat 1954 über die Grenzen Deutschlands hinaus Bestürzung ausgelöst. Jetzt hat eine neunte Klasse der Heilbronner Dammrealschule die Katastrophe aufgearbeitet. "Das hätten auch wir sein können", lautete die einhellige Meinung.

Geschichte der eigenen Vergangenheit

Damals, vor 70 Jahren, hieß die Dammrealschule noch Knabenmittelschule. "Das Dachstein-Unglück ist unsere eigene Vergangenheit", betonte Lehrerin Lena Herk, die das Geschehen zusammen mit ihrer Klasse aufarbeitet.

Gruppe hatte die Orientierung verloren

In der Karwoche wollten die insgesamt 40 Schüler und ihre Lehrer die Ferien in der Bundessportschule Obertraun verbringen. Trotz schlechten Wetters waren 14 von ihnen zu einem Aufstieg aufgebrochen und verloren in einem Schneesturm die Orientierung. Nur eine Lehrerin überlebte, da sie nach zwei Stunden Fußmarsch umgekehrt war.

"Niemandem ist klar, wer Schuld hat"

Niemand könne sagen, wer wirklich schuld ist, hat Schüler Paul Gózd besonders beeindruckt. "Die einen sagen, es war das Wetter, die anderen, die Lehrer seien unfähig gewesen." Im Kunstunterricht hat die Klasse ihre Eindrücke in einem Bild festgehalten.

Schülerinnen und Schüler der Dammrealschule drücken ihre Eindrücke in diesem Bild aus. SWR

Auseinandersetzung mit dem Unglück verbindet

Von den 25 Schülerinnen und Schülern, die die Katastrophe gemeinsam aufarbeiten, seien zehn erst seit Kurzem in Deutschland, sagt Lehrerin Lena Herk. Sie stellt einen Gemeinschaftsgeist fest. Die Auseinandersetzung mit dem Unglück verbindet.