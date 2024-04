Das nasskalte Wetter in Baden-Württemberg geht langsam zu Ende. Ehe es zum Wochenende wärmer und sonniger wird mit Temperaturen bis 22 Grad, beschert uns Tief Celina am Donnerstag aber nochmals wechselhaftes Aprilwetter. Am Vormittag gibt es vielerorts noch Schauer, die im Lauf des Tages von Süden her nachlassen. Dann kommt zunehmend die Sonne raus, nur im Nordosten halten sich noch Schauer. Die Temperaturen erreichen 9 bis 12 Grad, auf der Alb bleibt es mit 6 Grad kühler.