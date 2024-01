Gedenken an Pershing-Unglück in Heilbronn

per Mail teilen

Drei Soldaten starben, als 1985 der Motor einer US-Atomrakete auf der Heilbronner Waldheide explodierte. Zum 39. Jahrestag findet wieder eine Gedenkveranstaltung statt.

Am 11. Januar 1985 explodierte auf der Heilbronner Waldheide der Motor einer US-Atomrakete vom Typ Pershing II. Dabei wurden drei US-Soldaten getötet, 16 wurden zum Teil schwer verletzt. Zum 39. Jahrestag will Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) um 14 Uhr eine Blumenschale am Gedenkstein auf der Westseite der Waldheide im Heilbronner Stadtwald abstellen.

Stadt kaufte später das Unglücks-Areal

Nach jahrelangen Protesten der Friedensbewegung gegen die Pershing-II-Stationierung auf der Waldheide wurden die Raketen zwischen 1988 und 1990 abgezogen. 1992 kaufte die Stadt das Areal und baute es nach und nach zu einem Landschaftspark um. Die letzten US-Truppen verließen Heilbronn vor rund 32 Jahren.