Spatenstich für großen Solarpark im Kreis Biberach

Der Energieversorger EnBW hat am Montag den Spatenstich für den nach Branchenangaben größten Solarpark Baden-Württembergs gesetzt. Die Anlage in Langenenslingen (Kreis Biberach) soll laut EnBW 2025 mit einer installierten Leistung von 80 Megawatt in Betrieb gehen und damit rechnerisch rund 30.000 Drei-Personen-Haushalte versorgen können.