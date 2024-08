In Altenrhein im Kanton St. Gallen sind am Mittwoch zwei Menschen tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, nachdem in Altenrhein am Mittwoch zwei Tote in einem Einfamilienhaus gefunden worden waren. Noch sind viele Fragen offen. Frau und Mann kamen offenbar gewaltsam ums Leben Der Notruf ging laut Mitteilung am Mittwoch um die Mittagszeit bei der Kantonspolizei St. Gallen ein - offenbar von einem Angehörigen der Opfer. Bei den Toten handelt es sich um einen 48-jährigen Mann und eine 41-jährige Frau, die in dem Einfamilienhaus in Altenrhein wohnten. Nähere Angaben zu den beiden machte die Polizei nicht. Es seien noch viele Fragen offen. Es werde ermittelt, wie der Mann und die Frau zu Tode kamen und warum. Die Polizei geht jedoch von einem Gewaltdelikt aus. Eine Gefahr für Dritte bestehe aber nicht, so ein Sprecher.