Blick in die Werkstatt des Hymer-Museums in Bad Waldsee

Das Hymer-Museum in Bad Waldsee zeigt die Geschichte des mobilen Reisens. Zur Grunderneuerung alter Wohnwagen und Wohnmobile hat das Museum eine eigene Werkstatt für Restaurierungen eingerichtet.

Nicht nur neue Wohnwagen und Reisemobile sind derzeit begehrt, auch die Oldtimer der Branche werden sorgfältig restauriert. In der Werkstatt des Erwin-Hymer-Museums in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) werden sie original oder originalgetreu sowie fahrbereit hergerichtet. Die Restaurierungs-Werkstatt der Firma Hymer wurde nun ins Erdgeschoss des Museums verlegt. Besucherinnen und Besucher können die Renovierungsarbeiten nun live miterleben.

Derzeit wird in der Werkstatt des Hymer-Museums in Bad Waldsee ein Wohnwagen aus den 1930er-Jahren nachgebaut. Für Mechaniker Andreas Krattenmacher vom Hymer-Museum wird das eine ganz neue Situation, sagt er, wenn er von nun an Zuschauerinnen und Zuschauer hat.

"Wenn man bei jedem Handgriff zuschauen kann, wie man es macht, das wird interessant."

Gäste sollen aber nicht nur zuschauen können, sie dürfen und sollen auch Fragen stellen. "Für uns als Museum ist der Austausch mit Besuchern und auch mit anderen Reisenden, Technik- und Automobilfans wichtig", erklärt Susanne Hinzen vom Museum. Sie weiß, dass die meisten Camper selbst gerne basteln und tüfteln.