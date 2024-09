Schönheitschirurg Werner Mang aus Lindau ist 75

Der Schönheitschirurg Werner Mang aus Lindau hat am Mittwoch seinen 75. Geburtstag gefeiert. Er gilt als "Nasenpapst", der auch schon häufig Prominente unterm Skalpell hatte.

Er ist Deutschlands wohl bekanntester Schönheitschirurg, seine Klinik in Lindau am Bodensee ist ein Jahr im Voraus ausgebucht: Werner Mang hat am Mittwoch seinen 75. Geburtstag gefeiert. Ob Nasenbegradigung, Fettpolster entfernen oder Brustvergrößerung – er ist der Arzt dafür. Das wissen auch so manche Promis. Seine Klinik geriet auch schon öfter in die Schlagzeilen.

SWR4-Promireporterin Kristina Hortenbach mit einem Porträt zu Werner Mang:

Berühmt wurde Werner Mang unter anderem, weil er dem Schauspieler Götz George nach einem Trümmerbruch die Nase wiederhergestellt hatte. Nach eigenen Angaben hat der Schönheitschirurg schon mit 14 Jahren Nasen modelliert.

Ich operiere morgens immer zuerst eine Nase. Das ist so kreativ.

Nach einem Medizinstudium in München arbeitete Mang zunächst dort als Arzt. Seit 1990 betreibt er die Bodenseeklinik für Schönheitschirurgie in Lindau, die er seitdem immer wieder erweiterte. Zudem sorgte Mang in der regionalen Presse auch als Immobilienbesitzer in der Lindauer Altstadt für Schlagzeilen.

Ermittlungen gegen die Bodenseeklinik vor mehr als zehn Jahren

Ein Tiefpunkt seiner Karriere waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vor mehr als zehn Jahren, weil damals ein Arzt seiner Klinik ohne Zulassung operiert haben soll. Mang akzeptierte eine Strafe in sechsstelliger Höhe.

Vor fünf Jahren, zu seinem 70. Geburtstag, benannte die Stadt Lindau einen Platz nach ihm. Noch fünf weitere Jahre will Mang als Chirurg selbst im OP stehen, dann soll seine Tochter die Klinik übernehmen, erzählte er dem SWR.

An ihm selbst sei übrigens noch nicht Hand angelegt worden, sagt Mang. Er habe die guten Gene seiner Mutter geerbt. Außerdem treibe er täglich Sport und ernähre sich gesund. Das rate er allen, bevor sie den Schritt zum Schönheitschirurgen wagen, so Mang.