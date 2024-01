Seit der Corona-Pandemie gibt es in Deutschland einen regelrechten Puzzle-Boom. Der Spielehersteller Ravensburger profitiere davon stark, teilte das Unternehmen zum Weltpuzzletag am Montag mit.

Der Ravensburger AG kommt der anhaltende Puzzle-Boom in Deutschland und Europa zugute. Zum Weltpuzzletag am Montag erklärte eine Sprecherin des Unternehmens aus Ravensburg, dass die Produktion von Puzzles ein wichtiges Standbein des Unternehmens sei. Den Weltpuzzletag am 29. Januar gibt es seit 1995. Er wurde von Spieleverlagen in den USA eingeführt.

Der Spielehersteller Ravensburger sei bei Puzzles die Nummer eins auf dem europäischen Markt und die Nummer zwei in Nordamerika, hieß es. Die Puzzlespiele seien einer der größten Produktionsbereiche des Unternehmens. 2022 verkauften sie weltweit rund 27 Millionen Puzzlespiele aller Art. Das seien zwar etwas weniger als während der Corona-Krise. Dennoch ist es eine Steigerung von 27 Prozent gegenüber den Verkaufszahlen vor der Pandemie.

Puzzle-Spiele werden in Deutschland, Europa und USA immer mehr gekauft

Die Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen löste laut Ravensburger einen wahren Puzzle-Boom aus. Erfreulich für das Unternehmen sei das anhaltende Interesse an dem Geduldspiel. Besonders beliebt seien Puzzle mit 1.000 Teilen.

Die Verkaufszahlen für das vergangene Jahr will Ravensburger auf der Spielwarenmesse, die vom 30. Januar bis 3. Februar in Nürnberg stattfindet, nennen.

Erstes Puzzle der Welt als Lernspiel für die Schule hergestellt

Als Erfinder des Puzzles gilt der Engländer John Spilsbury. Der Landkartenhersteller wollte 1766 eine Lernhilfe für Schüler herstellen. Dafür klebte er die Karte von England auf ein Brett und zersägte dieses entlang der Grenzen der Grafschaften. Die Schüler oder Spieler mussten das Land anhand der einzelnen Teile wieder zusammensetzen. Spilsbury verkaufte das Spiel, im Englischen Jigsaw Puzzle genannt, als Lernhilfe für den Geografieunterricht. Auch von der französischen Gouvernante Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ist bekannt, dass sie in den 1750er-Jahren Kartenschnitte zu didaktischen Zwecken verwendete.

Puzzle - Spiel für Groß und Klein

Puzzle gibt es in vielen Schwierigkeitsgraden. Ob kleine Legespiele mit nur vier Teilen für die Kleinsten, Puzzle mit 10.000 und mehr Teilen für die richtigen Könner oder Weltrekordversuche - das Geduldsspiel ist variabel. Ebenso können Farben und Formen der Teile die Schwierigkeit des Spiels steigern. Der Vielfalt sind kaum Grenzen gesetzt.