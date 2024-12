Positive Bilanz für Weihnachtsmärkte am Bodensee

In einigen Tagen ist Weihnachten und damit schließen bald wieder die Weihnachtsmärkte in der Region Bodensee-Oberschwaben. Die Veranstalter der großen Märkte sind recht zufrieden.

Händler in Friedrichshafen sind nicht alle zufrieden

Die großen Weihnachtsmärkte in der Region Bodensee-Oberschwaben gehen in diesen Tagen zu Ende. Die Veranstalter der größeren Weihnachtsmärkte in der Region ziehen eher ein positives Fazit. In Friedrichshafen ist man zufrieden mit der bisherigen Weihnachtsmarktsaison. Besonders die Wochenenden seien gut besucht worden, heißt es von der Stadt. Die Rückmeldung der Händler sei gemischt, einige hätten sich mehr Umsatz gewünscht, andere seien zufrieden gewesen.

Auch der Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen wird gut besucht. SWR Moritz Kluthe

Weniger Müll in Konstanz

Auch in Konstanz zeigt sich der Veranstalter zufrieden. Anders als im vergangenen Jahr hätte auch das Wetter mitgespielt. Damals musste der Weihnachtsmarkt wegen eines Sturms mehrere Tage schließen. Gut bewährt hätte sich das Mehrweggeschirr, das dieses Jahr erstmals im Einsatz war. Dadurch sei der Müll auf ein Drittel der üblichen Menge gesunken.

Gut besuchte Christkindlesmärkte in Oberschwaben

In Ravensburg ist das Wirtschaftsforum ebenfalls recht zufrieden mit der Stimmung auf dem Christkindlesmarkt. Ein buntes Rahmenprogramm und längere Öffnungszeiten von Donnerstag bis Samstag seien gut angenommen worden. Der Biberacher Christkindlesmarkt ist bereits im vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die Stadt spricht von einem Erfolg. Die Stände seien tagsüber gut besucht worden und auch die übrigen Händler hätten sich zufrieden gezeigt.