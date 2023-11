Christbaumsaison am Bodensee und in Oberschwaben beginnt

Bei vielen Händlern in der Region Bodensee-Oberschwaben legt der Verkauf der Weihnachtsbäume nun richtig los. Einige Verkäufer machen den Trend aus, dass die Bäume immer früher gekauft werden.

Der erste Advent steht vor der Tür - und das bedeutet für viele Händler am Bodensee und in Oberschwaben, dass das Geschäft mit Weihnachtsbäumen in Fahrt kommt. Manche Kundinnen und Kunden entscheiden sich zu einem früheren Zeitpunkt für einen Christbaum als in den Jahren zuvor.



Junge Familien in Grünkraut kaufen ihren Christbaum früher

Vor allem junge Familien kaufen den Baum mittlerweile mehrere Wochen vor Weihnachten, beobachtet Angelika Martin, die in Grünkraut (Kreis Ravensburg) Weihnachtsbäume anbietet. Michael Hanses vom Christbaumverkauf Braun-Hufnagel in Stockach (Kreis Konstanz) kann hingegen bei sich keinen Trend ausmachen. Beide verkaufen bereits seit Mitte November die ersten Bäume, beispielsweise an Geschäfte und Feuerwehren.

Der große Verkauf an die Haushalte allerdings beginnt in der Region mit der Adventszeit. Vor allem ab dem zweiten Adventswochenende kommen viele Kunden, heißt es etwa vom Christbaumverkauf Arnegger in Tettnang (Bodenseekreis). Der Preis pro Meter Weihnachtsbaum liegt bei vielen Händlern in der Region zwischen 20 und 23 Euro. Teilweise haben sie die Preise um etwa einen Euro pro Meter erhöht.