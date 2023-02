Nach dem "Schmotzigen" oder "Gumpigen Dunschtig" feiern die Narren am Bodensee und in Oberschwaben den "Bromigen" Freitag. Vor allem in kleineren Gemeinden war mächtig was los.

Die Närrinnen und Narren treiben es am "Bromigen" Freitag weiter bunt in der Region Bodensee-Oberschwaben, etwa in Mochenwangen und Vogt (beide Kreis Ravensburg). In Vogt hatte die Narrenzunft Heufresser eingeladen. 63 Zünfte und Gruppen mit rund 2.500 Hästrägern nahmen am Narrensprung teil. Nach der Runde durch den Ort war buntes Fastnachtstreiben angesagt. SWR-Reporterin Corinna Scheller war vor Ort:

Nachtumzug in Ochsenhausen

In der Nachbargemeinde Amtzell wird am "Bromigen" ebenfalls groß gefeiert. Die gastgebenden Zünfte Ramseweible und Schlossgoischter erwarteten mehr als 60 Zünfte und Musikgruppen zum Narrensprung. Um 16 Uhr begann dann auch der Narrenumzug der Drecketer Bläse-Zunft in Mochenwangen. In Ochsenhausen (Kreis Biberach) ziehen 80 Gruppen durch den Ort, wenn es schon dunkel ist. Der 50. Nachtumzug der Karnevalsgesellschaft-Narrenzunft Ochsenhausen startet um 19:30 Uhr.

Buntes Programm für Kinder

In Friedrichshafen waren bei der Narrenzunft Seegockel am Freitag die Kinder dran mit Fastnacht feiern. Der Kinderball fand im Graf-Zeppelin-Haus statt. Ein buntes Programm erwartete die kleinen Närrinnen und Narren. Auch bei der Narrenzunft Kluftern fand der Kinderball statt. In Ravensburg begann der "Bromige" mit der Seelenmesse, einem Gottesdienst für die Narren. Um 11 Uhr fand die Verbrüderung der Schwarzen Veri Zunft mit Narrenzünften aus Weingarten vor dem Ravensburger Rathaus statt.

Hausball und Elferrat

In Überlingen trafen sich die Narren am Mittag zum Dorferdämmerschoppen. Am Abend veranstaltet die Konstanzer Blätzlebuebe Zunft ihren Hausball am Schnetztor. In Friedrichshafen tagt der Elferrat im Graf-Zeppelin-Haus.