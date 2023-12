per Mail teilen

Sie leben auf der Straße, in Behelfsunterkünften oder betreuten Einrichtungen: Wohnungslose im Kreis Konstanz. Betroffene erhalten nun die Aussicht auf eine eigene Wohnung.

Im Kampf gegen Wohnungslosigkeit arbeiten das Wohnungsunternehmen Vonovia und die AGJ-Wohnungslosenhilfe im Kreis Konstanz ab sofort zusammen. Vonovia bietet der Wohnungslosenhilfe künftig passende, freie Wohnungen in Konstanz und Umgebung an. Diese sucht dann geeignete Mieter. Der erste Mietvertrag ist bereits unterschrieben. Pro Jahr rechnet Vonovia damit, zwei bis vier Wohnungen im Kreis Konstanz an Wohnungslose vermieten zu können.

Großer Bedarf nach Wohnraum in Konstanz

Die Wohnungslosenhilfe betreibt unter anderem eine Tagesstätte in Konstanz. Jeden Tag kommen 40 bis 50 Besucher, also Männer und Frauen, die keine eigene Wohnung haben. Die Gründe für ihre Wohnungslosigkeit sind unterschiedlich, sagt Jens Mattes von der AGJ: Verschuldung, Alkohol, Arbeitslosigkeit, Scheidung. Viele Betroffene haben psychische Probleme, die meisten leben auf der Straße. Aber es gebe auch Menschen, so Mattes, denen man ihre Wohnungslosigkeit nicht ansehe.

Die Wohnungslosenhilfe bietet darüber hinaus Wohnprojekte im Kreis Konstanz an: 38 Plätze stationär, weitere 21 mit ambulanter Betreuung. Dort wird Wohnungslosen geholfen, ihre Probleme zu lösen. Aber die Aufenthaltsdauer ist begrenzt. Im schlimmsten Fall, so Mattes, stehen die Menschen anschließend wieder ohne Wohnung auf der Straße.

Wohnungslos wegen Eigenbedarfskündigung

Markus K. hat die letzten Monate in solch einem ambulanten Wohnprojekt in Konstanz gelebt. 2019 war ihm die Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt worden. Wochenlang lebte der 61-Jährige in seinem Auto, kam später bei Freunden unter.

"Mit einem Schufa-Eintrag und ohne Arbeit hatte ich keine Chance auf dem Wohnungsmarkt."

Doch jetzt hat Markus K. einen Mietvertrag - dank der Kooperation von Wohnungslosenhilfe und Vonovia. Ein Zimmer, Küche, Bad, Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Konstanz. Die eigene Wohnung bedeutet ihm viel. Seit er auf der Straße gelandet sei, hab er ständig Angst gehabt, was als nächstes kommen könnte, wie es für ihn weitergehe. "Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal zur Ruhe komme."

Bis zu vier Wohnungsangebote im Jahr realistisch

Vonovia-Sprecher Olaf Frei erklärt, dass Wohnungslosigkeit ein riesiges Problem ist. Es gebe schätzungsweise 500.000 Menschen ohne Wohnung in Deutschland. Als sehr großer Wohnungsgeber wolle man die Politik im Kampf gegen Wohnungslosigkeit unterstützen und der eigenen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.

"Wir wollen Wohnungslosen helfen, über eigenen Wohnraum wieder in ein gutes Leben zu kommen."

Vonovia hat allein in Konstanz rund 500 Mietwohnungen. Der Leerstand sei gering, so Martin Löhle, Regionalleiter Region Bodensee bei Vonovia. Deshalb werde man im Jahr nur bis zu vier passende Wohnungen anbieten können. Passend heißt: Ein bis zwei Zimmer in einer Größe, die das Jobcenter bezahlt. Die Wohnungslosenhilfe sucht dann wiederum geeignete Mieter. "Das sind Wohnungslose, die wir kennen und mit denen wir arbeiten", sagt Jens Mattes. Menschen, die in der Lage sind, langfristig selbständig zu wohnen.