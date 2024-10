In Ravensburg und Weingarten beginnen am Donnerstag die Filmtage Oberschwaben. Bis Sonntag werden wieder zahlreiche Spiel-, Dokumentar- oder Kurzfilme gezeigt.

Über 30 Filme gibt es von Donnerstag an bei den vierten Filmtagen Oberschwaben im Kinozentrum Frauentor in Ravensburg und der Linse in Weingarten zu sehen. Viele davon mit bekannten Schauspielern. Eine gute Mischung sei es geworden, so Festivalmacherin Helga Reichert. Bei so einem Festival gehe es darum, aktuelle Themen neben Nischenthemen zu setzen, dass es für alle spannend bleibe. Sie hat selbst alle Filme gesehen und für das Programm ausgesucht. "Es ist ein Programm mit tollen Filmen, hinter denen ich stehen kann", sagte Reichert dem SWR.

Gespräche mit Filmschaffenden gehören dazu

Zu den Vorführungen selbst kommen zahlreiche Filmschaffende persönlich in Ravensburg oder Weingarten vorbei. Rund 60 Regisseure, Schauspieler, Produzenten oder Filmredakteure werden in Oberschwaben erwartet, so die Organisatorin. Darunter auch zahlreiche bekannte Gesichter, etwa Walter Sittler, Luca Zamperoni oder Michelle Barthel.

In unterschiedlichen Kategorien werden die Filme von einer Jury ausgezeichnet. Favoriten gebe es nicht, so Reichert, die alle Filme selbst schon gesehen hat. Auch einige Filme aus der Region werden gezeigt, etwa "Bis auf die Knochen - Leben mit FOP", ein Film des Filmproduzenten Michael Scheyer aus Bodolz (Kreis Lindau) über eine Frau, die mit einer seltenen Krankheit lebt.

Nun hoffen die Festivalorganisatoren auf volle Kinosäle. "Wir haben im letzten Jahr, was die Besucherzahlen angeht, einen richtigen Sprung gemacht und hoffen natürlich, dass das so weitergeht", so Reichert.