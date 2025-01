per Mail teilen

In Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) wird am Sonntag eine Senioren-WG eingeweiht. Das Einzigartige daran: Der Träger der Wohnanlage ist ein lokaler Verein.

In Herdwangen-Schönach hat ein Verein eine Senioren-WG gegründet. Schon vor Jahren hatte die Nachbarschaftshilfe "Miteinander-Füreinander e.V." das Projekt zusammen mit der Gemeinde Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) angestoßen. Nun ist es soweit. Zwölf Senioren sollen in der neuen Wohngemeinschaft Platz finden. Das Konzept: Gemeinsames Leben unter Begleitung.

Die Leute wohnen in ihren Zimmern, halten sich aber überwiegend im Aufenthaltsbereich auf, um gemeinsam zu singen, zu basteln, zu essen. Alles, was man sonst zu Hause auch macht. Und sie werden dabei von Alltagsbegleitern in ihrem Alltag begleitet.

Zweck der Wohngemeinschaft sei ein uneingeschränkt selbstbestimmtes Leben der Bewohner, die aber zusätzlich Unterstützung bei der Alltagsbewältigung erhielten.

Trägerschaft eines Vereins in Baden-Württemberg ist einzigartig

Das Modell einer Senioren-WG ist nicht neu. In der Region Bodensee-Oberschwaben bieten beispielsweise auch die Stiftung Liebenau oder die Malteser Bodensee ähnliche Formen für Wohnen im Alter an. Die Nachbarschaftshilfe in Herdwangen-Schönach ist aber aus einem Grund einzigartig: anstatt einer Stiftung oder eines privaten Unternehmens ist ein Verein Träger der Senioren-Wohngemeinschaft. Das bringe auch Vorteile mit sich, weiß Engelbert Sittler:

Unsere Mitarbeitenden sind fast alle aus dem Ort. Die kennen auch schon die Leute, die in der Wohngemeinschaft leben. Wenn es irgendwo mal klemmt, ist der Verein der Ansprechpartner.

Weitere Angebote von Vereinen für ältere Menschen

Auch andernorts wächst das Engangement von Vereinen für ältere Menschen. Die "Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren e.V." im Kreis Ravensburg etwa hatte bereits vor einiger Zeit ein Modell zur Kurzzeitpflege entwickelt. Hierbei können Seniorinnen und Senioren für eine begrenzte Zeit bei Gastfamilien unterkommen.

Prominente Politiker bei der Einweihungsfeier erwartet

Am Sonntag wird die Senioren-Wohngemeinschaft in Herdwangen-Schönach mit einem Rahmenprogramm eingeweiht. Zu Gast sind neben den Bürgermeistern von Herdwangen-Schönach und Pfullendorf auch Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen. Anfang April sollen die ersten Bewohner in die WG einziehen.