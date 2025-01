Die TurnGala "Colours of Light" hat am Sonntag auch Halt in Konstanz gemacht. Neben internationalen Künstlern traten auch regionale Gruppen auf.

Die TurnGala des Schwäbischen und des Badischen Turnerbundes gastiert auch in diesem Jahr in der Region Bodensee-Oberschwaben. Nach der Premiere am Samstag in Villingen-Schwenningen kamen die Sportlerinnen und Sportler am Sonntag nach Konstanz.

Spitzensportlerinnen und regionale Künstler

Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher haben sich in der ausverkauften Schänzle-Halle die zwei Vorstellungen angesehen. Geboten wurde eine Mischung aus Turnen, Akrobatik, Tanzen, Comedy und Entertainment. Neben internationalen Sportlern und Akrobaten waren in Konstanz aber auch eine Kindergruppe des TV Güttingen aus Radolfzell (Kreis Konstanz) sowie als Vorgruppe das Showteam Blues Brothers des TV Ludwigshafen Bodensee dabei.

TurnGala Anfang Januar in Ravensburg

Die Veranstaltungen in Konstanz waren nicht die einzigen in der Region. Am 9. Januar kommt die TurnGala nach Ravensburg in die Oberschwabenhalle. Mit dabei sind laut den Veranstaltern auch das Tanzwerk Ravensburg und eine Kindergruppe des Sportkreises Ettenkirch aus Friedrichshafen. Die TurnGala gastiert bis zum 11. Januar in insgesamt zwölf Städten in Baden-Württemberg.