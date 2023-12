Die TurnGala "Eternity" feiert am Donnerstag Premiere in Villingen-Schwenningen. Danach folgen 17 Auftritte in elf weiteren Städten in Baden-Württemberg.

Um 18.30 Uhr ist die Premiere der diesjährigen TurnGala "Eternity" in der bereits ausverkauften Deutenberghalle in Schwenningen. Die Tournee 2023/2024 der Familienschau über die Jahreswende ist eine Kooperation zwischen dem Schwäbsichen Turnerbund (STB) und dem Badischen Turner-Bund (BTB). In den folgenden zwölf Tagen, bis zum 9. Januar 2024, gastiert die TurnGala dann noch in elf weiteren Städten Baden-Württembergs und präsentiert dabei weitere 17 Vorstellungen. Der TurnGala-Auftakt im Schwarzwald ist schon seit einiger Zeit ausverkauft, so dass 1.200 Zuschauer die Premiere in der Deutenberghalle live erleben werden. Das Versprechen der Veranstalter: Ein Mix aus Turnen, Akrobatik, Tanzen, Comedy und Entertainment. Es gibt Artisten, die fliegen, schweben und tanzen. Die Show wird jeweils mit einer regionalen Vorgruppe eröffnet. In Villingen-Schwenningen ist es "Mariposa" vom TV Truchtelfingen aus Albstadt im Zollernalbkreis mit ihren 19 Turnerinnen und ihrem Trainer Daniel Hülse. Am Freitag reisen die Künstler dann weiter zu zwei Auftritten in Konstanz, am Samstag folgen zwei Shows in Freiburg. Bei den beiden Vorstellungen in der Stuttgarter Porsche-Arena tritt Darja Varfolomeev aus Schmiden auf, die bei den Weltmeisterschaften im August 2023 in Valencia fünf Goldmedaillen und einmal Silber gewann. SWR stb Das ganze Programm: 12 Städte, 18 Auftritte 28. Dezember 2023 (Do), Villingen-Schwenningen, 18.30 Uhr

29. Dezember 2023 (Fr), Konstanz, 14.00 Uhr und 18.30 Uhr

30. Dezember 2023 (Sa), Freiburg, 14.00 Uhr und 18.30 Uhr

1. Januar 2024 (Mo), Aalen, 14.00 Uhr und 18.30 Uhr

2. Januar 2024 (Di), Tübingen, 18.30 Uhr

3. Januar 2024 (Mi), Ulm, 18.30 Uhr

4. Januar 2024 (Do), Ravensburg, 18.30 Uhr

5. Januar 2024 (Fr), Baden-Baden, 13.30 Uhr und 18.30 Uhr

6. Januar 2024 (Sa), Stuttgart, 14.00 Uhr und 18.30 Uhr

7. Januar 2024 (So), Göppingen, 14.00 Uhr und 18.30 Uhr

8. Januar 2024 (Mo), Ludwigsburg, 18.30 Uhr

9. Januar 2024 (Di), Heilbronn, 18.30 Uhr