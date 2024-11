per Mail teilen

Die Städte Weingarten und Leutkirch im Kreis Ravensburg möchten eigene Kfz-Kennzeichen einführen. Damit unterstützen die beiden Städte eine Initiative aus Heilbronn.

Gibt es bald weitere Autokennzeichen im Kreis Ravensburg? Wenn es nach den Städten Weingarten und Leutkirch im Allgäu geht schon. Die beiden Städte wünschen sich nämlich eigene Kfz-Kennzeichen. Für Weingarten könnte das WGT sein, für Leutkirch LEU. Dafür wäre allerdings eine Rechtsänderung notwendig.

Deshalb wollen Weingarten und Leutkirch eigene Kfz-Kennzeichen

Ein ganz eigenes Kennzeichen stärke die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und könne für das Stadtmarketing eingesetzt werden. So argumentiert etwa die Stadt Weingarten und möchte deshalb, dass ein WGT vorne auf dem Nummernschild steht. Bisher ist es RV für den Kreis Ravensburg. Weingarten hatte noch nie ein eigenes Kennzeichen. Der Gemeinderat stimmte am Montag dem Vorhaben zu.

Auch in Leutkirch im Allgäu wurde vor Kurzem über das Thema gesprochen. Der Gemeinderat beschloss, sich einer entsprechenden Initiative anzuschließen. "Ein eigenes Leutkirch-Kennzeichen wäre doch eine feine Sache", schrieb Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (parteilos) dazu auf seinem Instagram-Account.

Hochschule Heilbronn initiiert Nummernschild-Reform

Dass neue Ortskennungen, wie WGT oder LEU, auf dem Nummernschild möglich sein sollen, geht auf eine Idee der Hochschule Heilbronn zurück. Ihr Reformkonzept könnte für 320 deutsche Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern gelten. Ralf Bochert von der Hochschule Heilbronn sagte dem SWR, dass eine Einführung mit wenig finanziellem Aufwand verbunden sei und die Bürger sich so mit ihrem Heimatort identifizieren könnten. Dafür wäre eine Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung notwendig.

WG, TT, ÜB: Diese Altkennzeichen gibt es in der Region

Vor einigen Jahren waren in der Region Bodensee-Oberschwaben mehrere sogenannte Altkennzeichen wieder eingeführt worden. Das sind Autokennzeichen, die es in der Vergangenheit bereits einmal gegeben hatte. So kamen die Kennzeichen WG für Wangen (Kreis Ravensburg), TT für Tettnang (Bodenseekreis) und ÜB für Überlingen (Bodenseekreis) zurück auf die Straßen. Engagierte Bürgerinnen und Bürger hatten sich damals für die Wiedereinführung der alten Autokennzeichen eingesetzt.

Seit 2012 ist es in Deutschland möglich, Altkennzeichen wieder einzuführen. Die Erfahrungen aus dieser Wiedereinführung würden zeigen, dass rund zwei Drittel der Deutschen ihr Kennzeichen für ihre Identifikation und Verortung als relevant einschätzten, sagte Ralf Bochert dem SWR.