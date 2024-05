Da wollte sich wohl jemand die Kosten für Strafzettel sparen: In Mainz hat ein Mann fremde Nummernschilder gefälscht und ist damit herumgefahren. Entdeckt wurde er nur durch Zufall.

Begonnen hatte die Geschichte damit, dass ein 67-Jähriger aus Mainz immer wieder Strafzettel über zu schnelles Fahren bekam, obwohl er zu der Zeit ganz sicher nicht mit seinem Auto unterwegs war. Laut Polizei hatte er dabei schon den Verdacht, dass jemand anders die Daten seiner Kennzeichen nutzt.

Als er kürzlich an seinem Wohnort in Mainz-Finthen spazieren war, entdeckte der Mann dann tatsächlich an einem anderen Auto "seine" Nummernschilder. Also: selbe Buchstaben, selbe Ziffern. Ganz offensichtlich hatte jemand die Kennzeichen gefälscht und an sein eigenes Auto angebracht.

Mainzer Polizei ermittelt Kennzeichen-Fälscher

Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass das betroffene Auto mit den falschen Kennzeichen seit Mitte 2022 nicht mehr zugelassen ist und demnach nicht gefahren werden darf. Die gefälschten Nummernschilder und das Auto wurden vor Ort sichergestellt.

Gegen einen 30-jährigen Mainzer wird nun wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Außerdem wird die Bußgeldstelle mit dem Fälscher in Kontakt treten, da noch diverse Verkehrsverstöße "in der Schwebe" sind. Er muss wohl doch noch einige Strafzettel bezahlen, die er mit den gefälschten Kennzeichen umgehen wollte.