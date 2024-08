Zehntausende Besucher werden am Samstag zum Konstanzer Seenachtfest am Bodensee erwartet. Höhepunkt am Abend ist das spektakuläre Musikfeuerwerk, das von Schiffen aus gezündet wird.

Straßenmusikanten, Feuerartisten und Tänzer verwandeln am Samstag das Konstanzer Seeufer in eine große Freiluftbühne: Ab dem Nachmittag wird am und auf dem Wasser das Konstanzer Seenachtfest gefeiert. Funkelnder Höhepunkt am späten Abend ist traditionell das musiksynchrone Feuerwerk. Es gilt als eines der größten Seefeuerwerke Europas. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter mehr als 30.000 Menschen auf das Festgelände nach Konstanz.

Die Festmeile entlang des Konstanzer Ufers erstreckt sich über vier Kilometer: Gefeiert wird ab 15 Uhr auf der Seestraße, im Stadtgarten, im Hafen und auf Klein Venedig. Auf das Festgelände kommen Besucherinnen und Besucher nur mit einem entsprechenden Eintrittsticket. Die Einlassstellen und Kassen öffnen um 14 Uhr.

So gemütlich ging es 2023 am Nachmittag beim Seenachtfest zu. SWR Martina Meisenberg

Tagsüber gibt es Feuershows, Wasserakrobatik, Spielangebote für Kinder sowie jede Menge Musik. Am Abend präsentiert der SWR im Stadtgarten auf der Bühne "Papi´s Pumpels", die verrückte Schlagerband aus Stockach. Und auf dem Partyareal Klein Venedig legen verschiedene DJs auf, Top Act nach dem Feuerwerk ist "Fast Boy".

Höhepunkt: Das große Seefeuerwerk

Der funkelnde Höhepunkt des Seenachtfests um 22:15 Uhr ist traditionell das Musikfeuerwerk. Auch 2024 inszenieren die Nachbarstädte Konstanz und Kreuzlingen (Schweiz) den Himmelzauber gemeinsam. Motto des Seenachtfest-Feuerwerks ist dieses Jahr "Stars in concert".

Auch im TV ist das Spektakel zu sehen: Der SWR überträgt am Samstag ab 20:15 Uhr "Rhein in Flammen von Konstanz bis Koblenz" und schaltet dabei auch immer wieder live nach an den Bodensee. Moderiert wird die Sendung von Anna-Lena Dörr.

Anreise zum Seenachtfest mit ÖPNV

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit Bus, Bahn oder Schiff. Der Konstanzer Bahnhof liegt direkt am Festgelände. Im Nahverkehr fahren Sonderzüge des Seehas. Die Eintrittskarte zum Seenachtfest gilt am Samstag (frühestens drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn) als Kombiticket zur An- und Abreise in den Nahverkehrszügen sowie den Stadt- und Regionalbussen im gesamten VHB-Gebiet. Die Konstanzer Stadtbusse können also mit dem Eintrittsticket kostenlos benutzt werden.

Auch mit der Fähre, den Schiffen der Bodensee-Schiffsbetriebe und mit dem Katamaran kommt man nach Konstanz. Die Zuschauerschiffe zum Feuerwerk sind allerdings schon ausgebucht. Und die Tickets für die Sonderfahrten des Katamarans gibt es nur im Vorverkauf.

Wer mit dem Auto anreist, wird in der Innenstadt kaum einen Parkplatz finden. Es gibt aber Park & Ride-Parkplätze außerhalb.

Für Radfahrer wird in der Nähe des Stadtgartens ein Fahrradparkplatz eingerichtet.

Eintrittskarten für das Seenachtfest an den Tageskassen

Wer sein Ticket für das Seenachtfest nicht schon vorab gekauft hat, bekommt Tickets an den Tageskassen zum Festgelände. Diese öffnen um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen fünf Euro. Wer erst nach dem Feuerwerk zum Feiern auf das Festgelände will, bekommt für zehn Euro ein Nachtticket.