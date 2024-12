Am Schülerforschungszentrum Südwürttemberg in Ochsenhausen (Kreis Biberach) haben Schüler ein günstiges Hochwasser-Warnsystem zum Selbstbauen entwickelt.

Das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg gibt es an elf Standorten zwischen Ulm und Bodensee, Alb und Allgäu . In ihrer Freizeit können Schülerinnen und Schüler hier unter Anleitung in den mathematisch-naturwissenschaftlichen-technischen Fächern (MINT) experimentieren. So haben Jana Spiller und Niklas Ruf vom Gymnasium Ochsenhausen das Hochwasser-Warnsystem "WarnMe" entwickelt. Die Goldmedaille auf der Erfindermesse in Nürnberg war der Lohn für gut drei Jahre des Tüftelns.

Bauanleitung im Internet

Die kleinen Boxen werden an Brücken befestigt. Sensoren messen per Infrarot und Ultraschall den Abstand zum Wasser. Per Funk werden die Daten an einen Rechner geschickt, der im Fall steigender Pegel Alarm schlägt. Die Geräte sind für die Allgemeinheit weltweit konzipiert: Ihre Bauteile kosten in Summe rund 100 Euro. Die Warngeräte sind einfach zu bauen. Die Bauanleitung gibt es im Internet, ebenso die App, die bald auch in den üblichen App-Stores erhältlich sein soll .

Diese günstigen, aber effizienten Bauteleile braucht es für das Hochwasser-Warnsystem: Infrarotsensoren, Ultraschall und Funk. SWR Johannes Riedel

Auszeichnungen für Schülerforschungszentrum Südwürttemberg

Ein Ochsenhausener Gemeinderat war mit der Anregung zu einem Hochwasserwarnsystem auf die forschenden Schüler zugegangen, nachdem die Stadt mehrfach von Hochwasser betroffen war. Denn das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg kann viele Erfolge vorweisen, zum Beispiel bei "Jugend forscht", naturwissenschaftlichen Olympiaden oder bei Meisterschaften in den Sparten Robotik, Künstliche Intelligenz und im Umweltschutz.

Physiklehrer Tobias Beck, pädagogischer Leiter des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg, begleitet die jungen Forscherinnen und Forscher seit Jahren. Begeistert wie warmherzig spricht er von deren Engagement: "Die Ideen gehen den Schülerinnen und Schülern nicht aus."

Der pädagogische Leiter Tobias Beck mit einem Stapel "Unterrichtsmaterial" SWR Johannes Riedel

Pfiffige Ideen und schlaue Umsetzungen

In Ochsenhausen forschen sie an faszinierenden Projekten: Ein Roboter, der Hühner füttert. Eine ausgediente Satellitenschüssel als Parabolspiegel kocht Wasser. Aus Laubgebläsen hat eine Gruppe nach dem Luftkissenprinzip eine Plattform für den schonenden Transport von Möbeln gebaut. Andere entwickeln einen elektrischen Bremsassistent für Skateboards oder bauen einen Messballon, der in die Stratosphäre aufsteigen wird. Ideen aus dem Leben für das Leben, für das an der Schule bekanntlich gelernt wird.