Saatgutbibliothek öffnet in Konstanz

Die Konstanzer Stadtbibliothek eröffnet am Samstag einen neuen Bereich: eine Saatgutbibliothek. So können Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen sortenreines Saatgut ausleihen, neues Saatgut produzieren und zurückgeben.

In der neuen Saatgutbibliothek in Konstanz kann sortenreines Saatgut nun ausgeliehen, zuhause gesät, dann geerntet und schließlich ein Teil wieder zurückgebracht werden. Ob Wildblumen oder Kräuter, Gemüse oder Salat - rund 50 verschiedene Pflanzensorten umfasst die neue Saatgutbibliothek in Konstanz. Maximal drei Tütchen mit sortenreinen Samen kann man ausleihen und zuhause säen.

Das Ziel: Traditionelle Pflanzensorten erhalten

Mit der Unterstützung des Konzepts sorge man nicht nur für mehr Grün auf dem Balkon oder im Garten, sondern trage auch dazu bei, dass alte Pflanzensorten erhalten bleiben, sagte Ulrike Horn, Leiterin der Bibliothek. Denn bei der Ernte sollen die Hobbygärtner einen Teil der Früchte oder Samen zurückbehalten und trocknen, um neues Saatgut zu gewinnen. Einige dieser Samen sollen dann in die Saatgutbibliothek zurückgebracht werden, wo sie wieder von anderen ausgeliehen werden können.

Saatgutbibliotheken gibt es beispielsweise auch in Engen im Kreis Konstanz und in St. Gallen. In Konstanz kam der Anstoß dazu vom Klimafonds der Stadt, er finanziert das Projekt auch.