Wilde Möhre, Flockenblume, Margerite: Der Kreis Ravensburg will mit der Aktion "Blühender Landkreis" mehr Farbe in Vorgärten bringen. Es gibt sie zum fünften Mal, diesmal ist das Interesse besonders groß.

Im Landkreis Ravensburg findet auch in diesem Jahr wieder die Aktion "Blühender Landkreis" statt. Dabei verschenkt der Kreis Saatgut von Blumen und Gemüse an Bürgerinnen und Bürger. Sie sollen die Samen in ihren Vorgärten aussäen und so den Landkreis bunter machen. Gleichzeitig unterstützen die Bürgerinnen und Bürger damit die Artenvielfalt.

Artenvielfalt: Alternativprogramm zu Schottergärten

Seit fünf Jahren gibt es die Aktion "Blühender Landkreis" bereits. In diesem Jahr waren die kostenlosen Saatgutmischungen innerhalb von zwei Wochen komplett verschenkt, berichtet der Beauftragte für Biodiversität des Landkreises Ravensburg, Moritz Ott. 7.000 Haushalte haben teilgenommen und Saatgut für rund 70.000 Quadratmeter Blühfläche bestellt.

"Dieses Jahr wurden wir fast überrannt. 7.000 Haushalte, das ist ein neuer Rekord. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr noch mehr Gärten bunt aufblühen werden."

Blühender Landkreis Ravensburg - Zwei verschiedene Samenpäckchen

Bei einer großen Verpack-Aktion im Landratsamt wurden die Saatgutmischungen am Mittwoch von 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises in Umschläge verpackt. In den kommenden Tagen sollten die Umschläge bei den Bestellerinnen und Bestellern ankommen, hieß es. Diese können die Mischungen dann im Garten aussäen. Verschickt wurden zwei verschiedene Samenmischungen. Zum einen eine Blühmischung mit 50 heimischen Arten wie Wilde Möhre, Margerite oder Flockenblume. Sowie eine Gemüsemischung mit alten Sorten wie Winterheckenzwiebel, Erdkirsche und Salatsamen von Struwwelpeter, Teufelsohr oder Hirschzunge.

Unterstützung der Artenvielfalt durch Wildblumen

"Wir haben ein Artensterben, das können wir jeden Tag beobachten. Die UN geht davon aus, dass in den kommenden Jahrzehnten eine Million Tier- und Pflanzenarten verloren gehen könnten, und ich finde, wir sind alle gefordert, etwas beizutragen, um das zu verhindern", so Moritz Ott. Die Aktion "Blühender Landkreis" soll deswegen mehr Lebensraum für Insekten schaffen, egal ob auf dem Balkon oder im Vorgarten. In diesem Jahr sind alle Saatgutmischungen bereits vergriffen. Im kommenden Jahr soll es die Aktion wieder geben.