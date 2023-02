Patrick van Odijk aus Orsingen (Kreis Konstanz) hat einen Roman über einen Fälscher von Vermeer-Bildern geschrieben und passend zur Vermeer-Ausstellung in Amsterdam veröffentlicht.

Ein Mann, der Bilder des bekannten Malers Jan Vermeer fälscht, und eine Journalistin, die diesen Fall aufdecken möchte, stehen im Mittelpunkt des Romans, den Patrick van Odijk veröffentlicht hat. Der Roman des Autors und Journalisten aus Orsingen ist vorerst nur auf Holländisch erschienen. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es das Buch in Zukunft auch auf Deutsch geben wird, so van Odijk. SWR-Moderatorin Thea Thomiczek hat mit Patrick van Odijk über seinen Roman gesprochen:

Vermeer-Ausstellung in Amsterdam bereits ausverkauft

37 Bilder des bekannten Malers aus dem 17. Jahrhundert sind heute noch erhalten. 28 davon sind aktuell in der größten Vermeer-Ausstellung aller Zeiten in Amsterdam zu sehen. Die 450.000 Tickets für die Ausstellung waren innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft. Der Roman von Patrick van Odijk heißt "Het meisje van de valse Vermeer" - auf Deutsch "Das Mädchen des falschen Vermeer". Das Buch erschien passend zu der beliebten Ausstellung und ist auch im Museum erhältlich.

"Ich liebe Vermeer. Er ist für mich der größte Maler."

Der Roman basiert auf einen wahren Geschichte. In den 1930er Jahren malte ein Mann in den Niederlanden neue, biblische Bilder und verkaufte sie als Werke des Malers Vermeer. Auf die Lüge fielen Verleger, Sammler und Museen herein. Der Fälscher verdiente Millionen mit den Bildern. In van Odijks Buch geht es um den Vermeer-Fälscher, eine junge Journalisten, die den Fall aufdecken möchte und die Nachkriegszeit in den Niederlanden.