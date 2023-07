Die Stadt Schwäbisch Gmünd ehrt am Freitag Ludger Lohmann aus Lindau mit dem Preis der Europäischen Kirchenmusik. Er gilt als einer der bekanntesten Organisten weltweit.

Ludger Lohmann wird am Freitag von der Stadt Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) mit dem Preis der Europäischen Kirchenmusik ausgezeichnet. Seit fast 25 Jahren ehrt die Stadt damit hochrangige Interpreten und Komponisten im Bereich der geistlichen Musik. Ludger Lohmann, der seit einigen Jahren in Lindau am Bodensee wohnt, ist einer der bekanntesten Organisten der Welt. Man ehre Lohmann für sein wegweisendes Wirken als Interpret und Pädagoge, teilte die Stadt Schwäbisch Gmünd mit.

"Mit der Auszeichnung stehe ich in einer Reihe mit vielen bedeutenden Komponisten der Gegenwart. Das ehrt mich sehr."

Die Auszeichnung mit dem Preis der Europäischen Kirchenmusik habe für ihn zwei Seiten, erzählt der 69-Jährige im Gespräch mit dem SWR. "Das ist so etwas wie eine Würdigung für das Lebenswerk. Das hört man mit gemischten Gefühlen", sagt er. Auf der anderen Seiten bedeute ihm der Preis sehr viel. "In den fast 25 Jahren, in denen es den Preis gibt, bin ich erst der zweite Organist, der ihn bekommt. Mit der Auszeichnung stehe ich in einer Reihe mit vielen bedeutenden Komponisten der Gegenwart. Das ehrt mich sehr", so Lohmann.

Als Kind zum Orgelspielen gekommen

Seine Organisten-Laufbahn begann schon früh: Mit elf Jahren saß Lohmann zum ersten Mal an der Orgel. Heute ist er als Konzertorganist und Pädagoge international gefragt. Seine Dissertation über die "Artikulation auf den Tasteninstrumenten im 16. bis 18. Jahrhundert" gilt als wichtiges Standardwerk in der Musikforschung. "Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse inspirieren Generationen von Studierenden wie die Fachwelt", heißt es von der Stadt Schwäbisch Gmünd.

40 Jahre an Musikhochschulen gelehrt

40 Jahre lehrte er als Professor an Musikhochschulen - zuerst in Köln, später in Stuttgart. Sein Fokus habe stets darauf gelegen, junge Talente zu fördern, erzählt er. "Es ist begeisternd zu sehen, wie viele Begabungen es auf der Welt gibt und die Entwicklung der jungen Musiker mitzuerleben", sagt Lohmann.

2020 endete seine Professur in Stuttgart. Doch zur Ruhe kommt der Organist dennoch nicht. Er unterrichtet weiterhin - unter anderem bei sogenannten Masterclasses. Außerdem sind in den kommenden Monaten und Jahren Konzerte auf der ganzen Welt geplant. Und weitere Projekte stehen an: Ludger Lohmann will sein Wissen über Orgelmusik weitergeben und hat vor, noch drei Bücher darüber zu schreiben.