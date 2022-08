Langenargener Musiker spielt auf Schneckenhorn

Der Musiker Michael T. Otto macht mit dem Haus einer Ozeanschnecke Musik. Und weil das besondere Instrument an seinem Wohnort Langenargen (Bodenseekreis) schwer zu beschaffen ist, hat er sich etwas überlegt.

Auf dem Gehäuse einer Ozeanschnecke lässt sich musizieren. Für den Langenargener Musiker Michael T. Otto hat es etwas Exotisches. Der Klang fasziniert ihn und ist dem eines Hornes etwas ähnlich. Und wie bei einem Horn verändert man die Tonhöhe mit der Hand.

"Man kann da witzige Sachen machen."

Schneckenhaus aus dem 3D-Drucker

Solche Muscheln sind allerdings selten und nicht so leicht zu bekommen, besonders nicht, wenn man am Bodensee wohnt. Der Musiker hat sich deshalb an Manuel Brombeis gewandt. Er ist Maschinenbautechniker und auf Prototypen aus dem 3D-Drucker spezialisiert. Mit dem 3D-Drucker gestaltet er nun die Muscheln genau nach dem Original.

Manuel Brombeis konstruiert ein Ozeanschneckenhaus auf dem Rechner. SWR

Bis das Schneckenhaus mit dem perfekten Ton aus dem 3D-Drucker kam, habe es drei Jahre gedauert, so die beiden Tüftler. Denn bei einem Schneckenhorn komme es auf das Innenleben an. Nur so entsteht der Ton, den der Musiker auf dem Instrument spielen will.

"Wir haben einen 3D-Röntgen-Scan von dem Teil gemacht. Es gibt viele Scanner, mit denen man von außen dreidimensional Objekte scannen kann. Aber wir brauchen das Innendrin, also komplett alles."

Mit dem 3D-Schneckenhorn tritt Michael T. Otto mit seiner Band Stubenjazz auf: "Das ist immer der Hingucker."