Das Symphonieorchester der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist diese Woche zu Gast in der Landesakademie Ochsenhausen (Kreis Biberach). Am Wochenende wird das Orchester dort ein Benefizkonzert für die Ukraine spielen. Laut Landratsamt sei es ein gutes Zeichen die Musikerinnen und Musiker in Ochsenhausen zu beherbergen, während in der Ukraine seit über 100 Tagen der Krieg tobe.