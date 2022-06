Kreise Sigmaringen und Biberach haben die meisten Kulturfördervereine

In kaum einer anderen Region in Deutschland gibt es so viele Kulturfördervereine pro 100.000 Einwohner wie in den Kreisen Sigmaringen und Biberach.

Mit rund 60 Kulturfördervereinen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen sind die Kreise Sigmaringen und Biberach absoluter Spitzenreiter in Deutschland. Das geht aus einer Untersuchung vom Dachverband der Kulturfördervereine hervor. Nur Heidelberg hat eine ähnlich hohe Dichte. Auch die Kreise Ravensburg, Konstanz und der Bodenseekreis liegen über dem Bundesschnitt von 20 Fördervereinen pro 100.000 Einwohner. Menschen fördern vor allem Musik, Tanz und Theater Laut Dachverband engagieren sich die Menschen in Baden-Württemberg vor allem in den Bereichen Musik, Tanz und Theater. Auf dem Land spielen insbesondere Fördervereine für Musikvereine und -kapellen, aber auch für Brauchtum und Narrenzünfte eine wichtige Rolle. In städtischen Regionen konzentriert sich die Unterstützung vor allem auf die Bereiche Theater und Kirchenmusik. Die Grundlage der Untersuchung bilden Daten von Vereinsregistern aus dem Vor-Coronajahr 2019.