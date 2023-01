Ravensburger Jazzmusiker Gregor Hübner lebt in New York

Der Ravensburger Gregor Hübner ist ein international bekannter Jazzmusiker. Der Komponist, Violinist und Pianist ist inzwischen in Harlem, New York zu Hause. Viele Auftritte und Konzerte gibt er aber noch in Deutschland.

Der Ravensburger Gregor Hübner ist Komponist, Violinist, Pianist. Der heute international bekannte Jazzmusiker zog von Oberschwaben in die weite Welt - das Künstlerviertel Harlem in New York ist seine neue Heimat. Ravensburg besucht er aber immer noch regelmäßig, in München hat er einen Lehrauftrag. Vor wenigen Tagen ist er beim Neujahrskonzert im Stuttgarter Theaterhaus aufgetreten. Für den Fernseh-Beitrag reiste SWR-Reporterin Senada Sokollu im Vorfeld in die Wahlheimat Hübners, nach New York.

Der oberschwäbischen Heimat verbunden geblieben

In Oberschwaben kennt man Gregor Hübner von der früheren Gruppe Tango Five und vom Einhaldenfestival. Dort war der international bekannte Jazzmusiker auch in diesem Sommer wieder anzutreffen - zusammen mit seinem Bruder Veit Hübner stand er auf der Bühne des Kult-Festivals.