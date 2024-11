Brücken müssen regelmäßig kontrolliert werden - seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ist das Thema umso präsenter. Die Schussentalbrücke gehört zu den größten des Landes. Ein Kontrolleur hat sie unter die Lupe genommen.

Laut dem Verkehrsministerium in BW ist jede zehnte Brücke im Land sanierungsbedürftig oder muss neu gebaut werden. Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden im Juni dieses Jahres hat gezeigt: Brückenschäden müssen rechtzeitig erkannt werden. Genau da setzt die Arbeit von Volker Weber an. Er ist Brückenkontrolleur beim Regierungspräsidium in Tübingen. Nun hat er die Ravensburger Schussentalbrücke genau überprüft.

Mit dem Hammer gegen unsichtbare Schäden

Volker Webers wichtigstes Arbeitsutensil: der Hammer. Mit seinen Kollegen nimmt er sich diese Woche die Schussentalbrücke vor. Sie ist Baujahr 1986 und mit 770 Metern eine der ganz großen im Land. Die Belastungen für Brücken nehmen zu, vor allem durch schwere Lastwagen. Das verursacht Schäden, die im schlimmsten Fall zum Einsturz einer Brücke führen können.

Unsere Aufgabe besteht darin, sowas zu verhindern. Dass wir rechtzeitig erkennen: Wo sind kritische Stellen, wo müssen wir ran?

Schäden sind bei Brücken oft unsichtbar, im Material verborgen, sagt Volker Weber. Er und sein Team kontrollieren deswegen Quadratmeter für Quadratmeter. So wollen sie ein Unglück wie in Dresden verhindern.

Schussentalbrücke in gutem Zustand

Das Ergebnis: Volker Weber ist mit dem Zustand der Schussentalbrücke in Ravensburg zufrieden. Es gebe ein paar Kleinigkeiten, die bald repariert werden müssten. Bis eine grundlegende Sanierung anstehe, dauere es aber noch zehn bis fünfzehn Jahre, sagt er. Spätestens in sechs Jahren kommt Volker Weber dann wieder mit seinem Hammer vorbei und sieht bei der Schussentalbrücke nach dem Rechten.