Modernisierung des SEA LIFE in Konstanz schreitet voran

Seit September wird das SEA LIFE in Konstanz modernisiert. Dafür sind alle Fische ausgezogen. Nun kehren die Tiere zurück. Am Donnerstag kam ein besonderer Fisch an: Werner.

Das SEA LIFE Aquarium in Konstanz wird seit Herbst saniert. Dafür mussten mehrere tausend Wassertiere in andere Aquarien umziehen. Die Umbauarbeiten sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die ersten Tiere nach Konstanz zurückgekehrt sind. Am Donnerstagvormittag ist ein ganz besonderer Tier-Transport am Aquarium eingetroffen. Einige Rochen und der Konstanzer Ur-Fisch Werner sind wieder in Konstanz eingezogen.

Tiere waren acht Monate in einem Aquarium in Berlin

Ein Wrackbarsch, ein brauner Zackenbarsch und drei Nagelrochen wurden am Donnerstag mit einem Spezial-Transporter angeliefert. Sie waren die vergangenen acht Monate in einem Aquarium in Berlin untergebracht. Bei dem Wrackbarsch handelt es sich um einen ganz besonderen Fisch. Sein Name ist Werner und er ist fast 25 Kilogramm schwerer. Obwohl Werner ein Weibchen ist, bezeichnen ihn die Verantwortlichen als "Er".

"Werner ist der älteste Bewohner im SEA LIFE in Konstanz, denn er war tatsächlich schon zur Eröffnung 1999 bei uns im Center."

Der Transport von Werner am Donnerstagvormittag verlief problemlos. Er wurde aus dem Spezial-Transporter mit Hilfe eines Keschers in eine Transportbox gehoben und in sein Aquarium gebracht. Auch der braune Zackenbarsch und die drei Nagelrochen wurden unverletzt in ihre Becken transportiert. "Wir sind sehr zufrieden, es ist immer schön, wenn kein Tier eine Verletzung vom Transport hat", so David Garcia, der als Meereswissenschaftler den Transport begleitete. Die Tiere müssten sich nun einige Tage eingewöhnen, dabei werde man sie beobachten.

SEA LIFE komplett renoviert

Der komplette Innenbereich des SEA LIFE wurde in den vergangenen Monaten modernisiert. Aquarien wurden erneuert und die Räume umgestaltet, so Pressesprecher Schmidt. Die Sanierung sei nun in den letzten Zügen. "Es war einfach eine Riesenanstrengung die letzten Monate, das Ende ist jetzt absehbar und wir freuen uns einfach drauf, wenn wir die Türen auch wieder für Besucher öffnen können." Die Wiedereröffnung war für Frühjahr 2023 geplant, verzögert sich nun aber auf Mitte Juni.