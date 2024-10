per Mail teilen

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall von schwerer häuslicher Gewalt in Überlingen. Ein Mann soll seine Lebensgefährtin fast totgeschlagen haben und dann vom Balkon gesprungen sein.

In Überlingen (Bodenseekreis) soll ein 60-jähriger Mann am Montag seine Lebensgefährtin schwer verletzt haben und anschließend vom Balkon gesprungen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Mittwoch mit, dass wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt wird.

Anwohner hatten laut Mitteilung die Hilferufe der Nachbarin gehört und sich Zutritt zur Wohnung verschafft. Dort fanden sie die schwerstverletzte 52-jährige Frau. Der Lebensgefährte lag schwerstverletzt im Garten. Die Polizei geht davon aus, dass der 60-Jährige seine Partnerin zuvor im Streit attackiert und dabei auch mit einem Einrichtungsgegenstand auf sie eingeschlagen hatte.

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Die Ermittler vermuten, dass er danach vom Balkon der Wohnung mehrere Meter in die Tiefe sprang. Die beiden kamen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den Mann.