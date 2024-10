Ein Exhibitionist beschäftigt seit Monaten die Polizei im Kreis Konstanz. Immer wieder belästigt der Unbekannte Frauen auf der Höri und im Raum Radolfzell.

Der mutmaßliche Täter hat bevorzugt Seniorinnen auf verschiedenen Friedhöfen im Kreis Konstanz sexuell belästigt. Die Häufung sei auffällig, heißt es von der Polizei. In Öhningen beispielsweise bat ein Unbekannter eine 79-Jährige, mit seinem Handy ein Foto von sich vor einem Grab zu machen. Als die Seniorin auf das Telefon drückte, erschien ein Nacktbild des Mannes. Auf dem Waldfriedhof in Radolfzell belästigte ein Unbekannter eine 81-Jährige, in dem er ihr mit entblößtem Geschlechtsteil hinterlief. Und auf dem Friedhof in Gottmadingen verfolgte ein Mann eine 84-Jährige bis in die Damentoilette, um dort vor ihr die Hose zu öffnen.

Ist es immer derselbe Täter oder sind es mehrere Exhibitionisten?

Exhibitionismus wurde der Konstanzer Polizei aber nicht nur von Friedhöfen gemeldet. Seit Januar gibt es gut ein Dutzend aktenkundige Fälle, bei denen Frauen auf der Höri, im Raum Radolfzell und Singen von einem Mann, der sich entblößte, sexuell belästigt wurden - auf Radwegen, am Ufer, mitten auf der Straße. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich nur um einen Täter handelt. Denn die Täterbeschreibungen ähneln sich: Etwa 30 Jahre alt, mittelgroß, sportlich kräftige Statur. Meist ist der Mann blond, manchmal laut Zeuginnen aber auch dunkelhaarig.

Polizei sucht Zeugen und bittet Betroffene, sich zu melden

Die Konstanzer Polizei ermittelt derzeit intensiv nach dem oder den Tätern. Sie bittet Zeugen vor allem auf der Höri, denen Ungewöhnliches auffällt, sich zu melden. Auch sollten geschädigte Frauen in jedem Fall die Polizei einschalten. Die Polizei rät Frauen, sich bei der Begegnung mit einem Exhibitionisten nicht in Gefahr zu bringen und den Täter nicht durch Kommentare oder Lachen zu provozieren. "Einfach weggehen und die Polizei rufen." Wichtig sei es, sich möglichst viele Details zum Aussehen des Mannes zu merken.