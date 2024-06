per Mail teilen

Am Samstag sind im Bodensee zwei Leichen gefunden worden. Nun ist eine davon identifiziert. Ein Gewaltverbrechen wird in beiden Fällen ausgeschlossen.

Am vergangenen Samstag (22. Juni) sind im Bodensee unabhängig voneinander zwei männliche Leichen im Wasser treibend gefunden worden. Nun hat die Polizei die Identität eines der beiden Toten klären können.

Leiche zwischen Lindau und Bregenz: Mann seit November vermisst

Am Samstagvormittag hatte eine Bootsfahrerin den Mann unweit der Rheinmündung zwischen Lindau (Bayern) und Bregenz (Vorarlberg) entdeckt. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln, der seit November 2023 in Chur in der Schweiz als vermisst galt. Ein Gewaltverbrechen schließt die Polizei derzeit aus.

Die zweite Leiche, die am Samstag zwischen Hard (Vorarlberg) und Lindau von Kajakfahrern entdeckt worden ist, konnte bisher nicht identifiziert werden. Weitere Untersuchungen liefen, so die österreichische Polizei auf SWR-Anfrage. Fest stehe nach der Obduktion aber, dass auch dieser Mann nicht getötet wurde. Zwei Leichenfunde an einem Tag - eine besonderen Grund dafür sieht die Polizei nicht.