Konzert für Menschen mit Demenz in Oberteuringen

Musik ist für Demenz-Erkrankte oft ein Schlüssel, alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Der Bodenseekreis hat ein Konzert organisiert, das auf ihre Bedürfnisse eingeht.

Viele Menschen mit Demenz genießen Musik und verknüpfen sie mit Erlebnissen. Es fällt ihnen aber manchmal schwer, bei Veranstaltungen lange still zu sitzen, so das Landratsamt Bodenseekreis. Das sei Angehörigen oft unangenehm. Bei einem besonderen Streichkonzert am Samstag in Oberteuringen (Bodenseekreis) sollten Menschen mit Demenz zusammen mit Freunden und Verwandten einen schönen Nachmittag verbringen.

Mitmachen bei Demenz-Konzert erwünscht

Das Konzert am Samstagnachmittag war 45 Minuten lang und orientierte sich an den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz, so das Landratsamt Bodenseekreis. Aufstehen, Mitsingen und Mitklatschen war ausdrücklich erlaubt. Aufgeführt wurde das Konzert vom Stuttgarter Kammerorchester "arcata". Es spielt mit seinem Programm "Auf Flügeln der Musik" schon seit mehreren Jahren für Menschen mit Demenz.

Das Kammerorchester "arcata" bei einer Aufführung für Demenz-Erkrankte. Kammerorchester arcata

Welt-Alzheimertag: Programm dauert mehrere Wochen

Das Konzert für Menschen mit Demenz ist Teil eines Programms, das das Netzwerk "Älter werden im Bodenseekreis" des Landratsamts anlässlich des Welt-Alzheimertags organisiert hat. Darunter auch Theateraufführungen, Konzerte, Museumsführungen und Vorträge.

Demenz fühlt sich an wie ein Tabu-Thema. Es ist wichtig, darüber zu reden und das Thema in der Gesellschaft zu integrieren.

Mit dem Programm will das Landratsamt Bodenseekreis Vorbehalte und Berührungsängste gegenüber Betroffenen abbauen und über Demenz aufklären. Insgesamt seien in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen von der Krankheit betroffen, so das Landratsamt Bodenseekreis.

Das Programm geht noch bis zum 8. November 2023, weitere Informationen dazu gibt es beim Landratsamt Bodenseekreis oder den Rathäusern in der Region.