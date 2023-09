Fortbildungsreihe im Kreis Ravensburg klärt Fragen rund um Demenz

per Mail teilen

Mehrere hunderttausend Menschen erkranken im Jahr in Deutschland an Demenz. Im Kreis Ravensburg beginnt ab Dienstag eine Fortbildungsreihe, die Angehörige bei der Betreuung stärken soll.

Im Kreis Ravensburg startet ab Dienstag eine Fortbildungsreihe zum Thema Demenz. Sie richtet sich an pflegende Angehörige und Ehrenamtliche. Man wolle mit der Fortbildung die Betreuungskompetenz stärken, heißt es in einer Mitteilung des Netzwerkes Demenz. Es ist beim Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau angesiedelt und organisiert die Fortbildungsreihe. Auftraggeber ist der Landkreis Ravensburg.

Im Mittelpunkt der Fortbildungsreihe stehen elementare Fragen: Wie umgehen mit Menschen aus nächster Nähe, die an Demenz leiden? Welche Hilfsangebote gibt es? Die fünf Veranstaltungen finden in den Gemeinden Fronreute und Grünkraut im Kreis Ravensburg statt. Eine Anmeldung ist notwendig.

Weitere Vorträge im Kreis Ravensburg

Das Netzwerk Demenz bietet auch über die Fortbildungsreihe hinaus immer wieder Vorträge für pflegende Angehörige und ehrenamtliche Dienste an. Nach eigenen Angaben sind es jährlich 45 kostenfreie Veranstaltungen zum Thema Demenz im Kreis Ravensburg. Mit dem Angebot möchte das Netzwerk die Versorgung und die Lebensumstände für Menschen mit Demenz verbessern und Angehörige unterstützen. Ein würdevolles Zusammenleben soll so ermöglicht werden.

Zahl der Neuerkrankungen steigt

Die Zahl der Menschen mit Demenz nimmt nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft immer weiter zu, auch unter jüngeren Menschen. Diese liege unter anderem auch an einer verbesserten Diagnostik. 2021 seien etwa 440.000 Menschen neu an einer Demenz erkrankt. Zuvor sei man von jährlich rund 300.000 Neuerkrankungen ausgegangen.