Urlaub für Demenzerkrankte und Angehörige in Langenargen

Wenn Menschen an Demenz erkranken, betrifft das auch ihr Umfeld, meist sind Angehörige gefordert. Im Feriendorf Langenargen können sich Demenzkranke gemeinsam mit ihren Nächsten erholen.

Erkrankt ein Mensch an Demenz, leiden auch die Angehörigen. Im Feriendorf Langenargen (Bodenseekreis) können sie Energie tanken. Das Urlaubsangebot richtet sich an die Erkrankten und ihre pflegenden Angehörigen.

SWR-Reporterin Tina Löschner hat das Feriendorf Langenargen besucht.

Das Feriendorf Langenargen bietet zweimal im Jahr einen einwöchigen Urlaub für maximal zwölf Demenzkranke und ihre pflegenden Angehörigen. Unter dem Motto "Urlaub für Dich und mich" gibt es Angebote für die Erkrankten, für die Angehörigen oder für beide gemeinsam.

Demenzerkrankung des Partners ist eine Belastung

Für die pflegenden Angehörigen ist es meist ein erster erleichternder Schritt, sich mit Menschen in der gleichen Situation zu unterhalten. Sie können aber auch gemeinsam mit dem erkrankten Partner Neues erleben oder sich einfach wieder einmal Zeit für sich nehmen. Angeboten werden zum Beispiel leichtes Yoga, Basteln, gemeinsames Singen und vieles mehr. Um die an Demenz erkrankten Partner kümmern sich in der Zeit die Betreuerinnen.

Ferienwoche in Langenargen wirkt zu Hause nach

Während der Ferienwoche können die Gäste je nach Tagesform entscheiden, welche Angebote sie annehmen wollen und was sie an Unterstützung in der Pflege des erkrankten Partners wünschen oder benötigen. Die pflegenden Angehörigen lernen während des Aufenthalts in Langenargen auch, was es für Entlastungsmöglichkeiten im Alltag gibt. So kann der "Urlaub für Dich und mich" noch lange nachwirken.