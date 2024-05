Vier Tage hochkarätige Blasmusik in Kißlegg-Waltershofen

Ab dem Himmelsfahrtstag geht es in Kißlegg-Waltershofen vier Tage lang rund. Der Musikverein Waltershofen richtet ein Kreismusikfest aus. Mehrere tausend Blasmusiker werden dazu erwartet.

Von Donnerstag bis Sonntag findet in der Kißlegger Ortschaft Waltershofen das Kreismusikfest statt. Es ist das erste Kreismusikfest im Kreis Ravensburg seit der Corona-Pandemie und das erste im Ort seit 1999. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Veranstaltern vom Musikverein Waltershofen. Bei den Wertungsspielen sei es mit 23 Kapellen sogar das größte Kreismusikfest bislang im Kreis. Aus Platzgründen müssen diese Wettbewerbe daher im Schulzentrum in Kißlegg stattfinden.

"Gemeinsam feiern" mit abwechslungsreichem Programm

Das Motto des Kreismusikfests lautet in diesem Jahr "Gemeinsam feiern". Das sei besonders passend, denn die Musikvereine im Landkreis Ravensburg mussten diesbezüglich wegen Corona und den Folgeerscheinungen lange darben, so die Veranstalter.

Das Kreismusikfest ist ein großes Ereignis für uns, das es so seit 1999 nicht mehr gegeben hat. Man spürt die Aufregung im Dorf.

Das Maskottchen "Walter" machte auf der Landesgartenschau in Wangen Werbung für das Kreismusikfest. SWR Wolfgang Wanner

Beim Programm setzt der Musikverein Waltershofen auf Abwechslung. Während am Donnerstagabend Brass angesagt ist, gibt es am Freitag eine Party mit DJ und Mallorca-Größen. Am Samstag steht dann zunächst das Jugendkapellen-Treffen auf dem Programm, bevor beim Festival "Siebenschläfer", "Viera Blech" und "Southbrass" auftreten. Am Sonntag gibt es nach einem Gottesdienst einen großen Festumzug mit den teilnehmenden Kapellen.

Zeichen für Nachhaltigkeit

Neben der Musik will der Veranstalter auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. 80 Bäume seien schon im vergangenen Jahr gepflanzt worden. Zudem werde bei den verwendeten Lebensmitteln sichergestellt, dass diese aus der Region kommen. Also Getränke, Bier, Backwaren - alles werde aus dem Ort direkt oder der Region bezogen.