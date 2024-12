per Mail teilen

Sie wollen modernen Lokaljournalismus machen und eine Alternative zur Lokalzeitung bieten: In Lindau entsteht gerade ein neues digitales Nachrichtenmagazin. "Kolumna" heißt das Projekt.

In Lindau entsteht gerade ein neues Medienprojekt: Ein vierköpfiges Team arbeitet an dem digitalen Nachrichtenmagazin "Kolumna" für Lindau und die Orte in der Umgebung. Das lokale Nachrichtenmagazin ist als Newsletter geplant , den Abonnenten immer werktags auf ihr Handy bekommen. Dazu soll es unter anderem einen Veranstaltungskalender und einen Podcast geben.

Gründerinnen und Chefredakteurinnen sind Ronja Straub und Julia Baumann-Scheyer. Sie werden von Redakteur Thomas Bergert und Medienökonomin Katharina Binder unterstützt. Besonders wichtig sei es dem Team, nah an den Menschen zu sein, sagt Julia Baumann-Scheyer im Gespräch mit dem SWR.

Unser Ziel ist ganz klar, konstruktiven und lösungsorientierten Lokaljournalismus zu machen. Wir versprechen, dass wir nicht auf Clickbaiting und reißerische Schlagzeilen setzen, sondern auf Themen, die für die Menschen in Lindau und der Umgebung wirklich wichtig sind.

Crowdfunding-Kampagne für neues Nachrichtenmagazin läuft

Die beiden Chefredakteurinnen sind journalistisch in der Region keine Unbekannten: Beide arbeiteten zuvor bei der Schwäbischen Zeitung - in der Lokalredaktion Lindau.

Damit ihr neues Projekt starten kann, brauchen sie 700 Abonnenten. Dafür läuft aktuell eine Crowdfunding-Kampagne, in der Abonnenten und Spenden gesammelt werden.

"Kolumna" soll dabei nicht nur ein Medienprodukt sein, sondern auch die Gemeinschaft fördern. So sind zum Beispiel Treffen der Mitglieder oder ein Leserbeirat geplant. "Wir wollen transparent sein und viel mit den Leuten in Kontakt kommen", so Baumann-Scheyer.

Digitales Regionalmagazin "Karla" in Konstanz

In Konstanz gibt es mit "Karla" bereits ein digitales Magazin für die Stadt und die Umgebung. Es wurde 2022 gegründet. Nach etwas mehr als einem Jahr war allerdings die Finanzierung für das Magazin nicht mehr gesichert. Zunächst war es das Ende von Karla. Dank einer Förderung der Deutschen Postcode Lotterie erscheint "Karla" seit Anfang 2024 in neuer Form wieder .