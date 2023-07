Klimaaktivisten haben sich am Dienstagmittag in Konstanz auf eine Straße geklebt und so den Verkehr auf der neuen Rheinbrücke für mehrere Stunden blockiert. Die Polizei war im Einsatz.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Organisation "Letzte Generation" haben sich in Konstanz auf die Straße der neuen Rheinbrücke geklebt und so den Straßenverkehr behindert. Die Polizei sperrte die Straße für mehrere Stunden und sprach von erheblichen Verkehrsbehinderungen. Lange Staus auf Verkehrsader Laut Polizei kam es wegen der Aktion zu langen Staus. Über die neue Rheinbrücke läuft eine große Konstanzer Verkehrsader zum wichtigsten Grenzübergang der Stadt in die Schweiz, dem Hauptzoll. Gegen 15:30 Uhr war es den Einsatzkräften gelungen, alle Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße zu lösen. Wenig später konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Aktion der Klimaaktivisten führt zu langen Staus. SWR Hildegard Eichenhofer Sechs bis acht Aktivisten der "Letzten Generation" hatten sich laut Polizei auf der Rheinbrücke festgeklebt, die Organisation selbst sprachen von rund 15 Menschen. Die Aktivisten wollen mit der Aktion ihre Forderung nach rascheren Maßnahmen im Klimaschutz unterstreichen.