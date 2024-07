Was Jugendliche auf Libellen-Exkursion im Wurzacher Ried staunen lässt

per Mail teilen

53 Arten von Libellen gibt es im Wurzacher Ried. Einen Teil davon konnten Jugendliche jetzt selbst erleben, im Rahmen des Artenvielfalt-Projekts "Youth in Nature". Inklusive einer kleinen Sensation.

Das Projekt "Youth in Nature" des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg will Jugendlichen Artenvielfalt nahe bringen - zuletzt mit einer Exkursion ins Wurzacher Ried (Kreis Ravensburg), wo es um Libellen ging. Ganze 53 Arten des Insekts gibt in dem Gebiet, das als größtes intaktes Hochmoor Mitteleuropas gilt.

Die Jugendlichen gehören zur Regionalgruppe Ravensburg von "Youth in Nature". In ganz Baden-Württemberg gibt es vier weitere Regionalgruppen - in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen. Bei der Exkursion zum Thema Libellen gab es viel zu staunen: Die Jugendlichen fischten Libellenlarven aus einem Weiher und konnten sogar - eine kleine Sensation - eine Paarung von Libellen beobachten.

Bewerben ist jetzt wieder möglich

Jedes Jahr können sich Jugendliche, die sich besonders für Natur, sowie Umwelt- und Artenschutz begeistern, bewerben. Dann dürfen sie ein Schuljahr lang einmal pro Monat an Exkursionen teilnehmen. Die Ravensburger Gruppe hat sich im vergangenen Schuljahr unter anderem mit dem Artenreichtum im Moor, dem Vogelzug oder essbaren Kräutern beschäftigt. Wer zwischen 12 und 18 Jahre alt ist, kann sich jetzt wieder bewerben.