Das war 2022: Mai bis August am Bodensee und in Oberschwaben

3,05 Meter - so lautet der Wasserstand des Bodensees am Mittwoch in Konstanz und steuert bedrohlich auf die historisch tiefste Marke für einen Sommermonat am 28. August 2003 zu. Auch die angekündigten Niederschläge der kommenden Tage werden nichts an der Tatsache ändern, dass sich Deutschlands schönster Badesee im Wandel befindet und der Tourismus sich darauf einstellen muss. Alfred Knödler ist an die Stellen gegangen, wo sich das Niedrigwasser am deutlichsten auf den Bodensee auswirkt und hat besorgte Touristiker und Touristen getroffen.