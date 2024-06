per Mail teilen

Die Stadt Biberach will mit Glückskeksen auf einen berühmten Sohn der Stadt aufmerksam machen: Das Gebäck beinhaltet Zitate von Schriftsteller Christoph Martin Wieland.

Biberach hat nun eigene Glückskekse. Üblicherweise sind in Glückskeksen Zitate und Lebensweisheiten versteckt, die auf viele Menschen eine Faszination ausüben. Die Stadt Biberach will sich diese Idee zu eigen machen. In den Biberacher Glückskeksen stecken Zettelchen mit Sprüchen und Weisheiten von Schriftsteller, Dichter und Philosoph Christoph Martin Wieland, dem berühmten Sohn der Stadt.

Lecker und weise

Der Keks soll nach Angaben der Stadt knusprig, vanillig schmecken und vegan sein. Die philosophischen Sprüche Wielands sollen nicht nur dem Geist schmecken, sondern auch für den Gaumen eine köstliche Verpackung bieten. Von Wielands Sprüchen und Lebensweisheiten hier kleine Kostproben:

Die Liebe ist unstreitig der beste und wohltätigste unter allen Trieben, so wie sie der süßeste ist.

Man muss wenigstens gestehen, dass unser Herz besser ist als unser Kopf.

20 verschiedene Zitate des Dichters verbergen sich in den Keksen. Sie sollen für Glücksmomente mit Wieland sorgen und zum Nachdenken anregen. Und ganz nebenbei darauf aufmerksam machen, was die oberschwäbische Stadt Biberach alles zu bieten hat.

Wer war Christoph Martin Wieland?

Christoph Martin Wieland gilt als einer der wichtigsten Schriftsteller der Aufklärung neben Herder, Goethe und Schiller. Er wurde 1733 in Oberholzheim (Kreis Biberach) geboren und wuchs in Biberach auf. Bereits im Alter von 15 Jahren begann er Philosophie in Erfurt zu studieren und wechselte anschließend nach Tübingen, um Jura zu studieren. Das Studium schloss er aber nicht ab, sondern begann mit seiner Schriftstellerkarriere.

Das Wieland-Gartenhaus mit Museum im Wielandpark in Biberach. Pressestelle Wieland-Stiftung

Rückkehr in die Heimat

Nach Jahren in der Schweiz kehrte Wieland 1760 nach Biberach zurück. Neben seiner Tätigkeit als Kanzleiverwalter der Freien Reichsstadt verfasste er den ersten deutschen Bildungsroman und weitere Werke, die ihm zu großer Bekanntheit verhalfen. Ein Ruf der Universität Erfurt ließ ihn nach nur neun Jahren seine Heimatstadt wieder verlassen. Und nur drei Jahre später wechselte er an den Weimarer Hof, um dort Prinz Karl August zu unterrichten.

Zweite Heimat in Weimar - Zentrum der Weimarer Klassik

Angezogen von Wieland kamen auch Goethe, Schiller und Herder nach Weimar und bildeten gemeinsam das "Viergestirn der Weimarer Klassik". Der Schriftsteller und Philosoph blieb in Weimar bis zu seinem Tod, er starb 1813 in Weimar-Oßmannstedt.

Nichts wirklich Gutes, nichts in sich selbst Bestehendes kann zertrümmert werden.

Wo gibt es die Kekse?

Die Kekse gibt es im Biberacher Wieland-Museum in der Saudengasse 10/1 und bei der Tourist-Information im Biberacher Rathaus. Ein Keks kostet 1,90 Euro, fünf Kekse gibt es als Angebot für 8,50 Euro.