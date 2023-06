per Mail teilen

Zwei Klimaaktivisten aus dem Raum Ravensburg sind am Dienstag nicht zu ihrem Prozess in Augsburg erschienen. Das Amtsgericht erließ Haftbefehle gegen die beiden.

Das Amtsgericht Augsburg hat Haftbefehle gegen zwei Klimaaktivisten aus dem Raum Ravensburg erlassen. Die beiden seien am Dienstag unentschuldigt nicht zu ihrem Prozess erschienen, so eine Gerichtssprecherin. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau, die in Ravensburg bekannt sind für ihre Protestaktionen, zum Beispiel die Baumbesetzungen im Altdorfer Wald. Angeklagt vor dem Amtsgericht sind sie wegen Hausfriedensbruch und übler Nachrede gegen Personen des politischen Lebens.

Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Karin Wehrheim berichtet SWR-Reporter Dirk Polzin über den Fall:

Die Klimaaktivisten sollen laut Gericht gegen eine Waldrodung protestiert und dafür ein Büro der Regierung von Schwaben in Augsburg besetzt haben. Dabei hätten sie das Hausverbot ignoriert und den damaligen Regierungspräsidenten als korrupt verunglimpft haben. Im März war ein Verantwortlicher des Augsburger Klimacamps wegen der Aktion zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Anwalt war verhindert und wollte Verhandlung verschieben

Die beiden Angeklagten haben sich selbst zu den Vorwürfen geäußert. In einer Stellungnahme schreiben sie, es sei bei ihrem Protest um die Teilrodung eines besonders geschützten Bannwaldes gegangen. Am Dienstag wollten sie sich zu ihrer Aktion vor dem Amtsgericht erklären. Ihr Verteidiger sei aber verhindert gewesen, schreiben sie. Er habe das Gericht zweimal um eine Terminverschiebung gebeten, vergeblich. Ohne Anwalt habe man aber nicht das Verfahren antreten wollen, deshalb sei man dem Prozess ferngeblieben.

Der Anwalt selbst hält den Haftbefehl daher für unverhältnismäßig und übt scharfe Kritik am Augsburger Amtsgericht - unter anderem wegen Problemen bei der Akteneinsicht. Er will Beschwerde gegen den Haftbefehl einlegen.