Grundsteinlegung für neues Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau

In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) wird der Grundstein für ein Gymnasium für hochbegabte Schüler gelegt. Sie sollen dort insbesondere in den sogenannten MINT-Fächern unterrichtet werden.

In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) entsteht ein sogenanntes Exzellenzgymnasium. Am Montag wird dafür symbolisch der Grundstein gelegt. Dazu hat das Ministerium für Finanzen in Baden-Württemberg eingeladen. Das künftige Oberstufengymnasium mit Internat in Bad Saulgau legt den Schwerpunkt auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und soll eng mit Wirtschaft und Universitäten vernetzt sein. Nach Angaben des Landes werden dort künftig knapp 200 hochbegabte Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Zur Baufeier am Montag wird auch Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) erwartet. Sie hatte bereits in der Vergangenheit die Bedeutung des Projektes betont. Man konkurriere mit anderen Ländern und High-Tech-Regionen, deswegen müsse man Kinder und Jugendlichen in diesen Fächern gezielt fördern.

Freigabe für ersten Bauabschnitt bereits im November

Schon Ende des vergangenen Jahres starteten die ersten Bauarbeiten für das Millionen teure Projekt. Das Gymnasium findet seinen Platz in der ehemaligen japanischen Schule sowie einem Neubau. In den vergangenen Monaten wurden bereits bestehende Gebäude saniert.

Kurze Zeit Sorge um Finanzierung

Im vergangenen Jahr hatte es zwischenzeitig Spekulationen um das Projekt gegeben. Auf einer Prioritätenliste war das Gymnasium zunächst nach unten gerutscht. Befürchtet wurde deshalb, dass dem Land möglicherweise Geld fehlt, um das Projekt umzusetzen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilte der Saulgauer Bürgermeisterin Doris Schröter jedoch vor einem Jahr persönlich mit, dass die Finanzierung für das Projekt steht.