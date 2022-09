Finanzierung für Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau steht

Die grün-schwarze Landesregierung will das Exzellenzgymnasium für Hochbegabte in den Mint-Fächern in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) finanzieren. Das beschloss die Haushaltskommission.

Die Landesregierung wehrt sich gegen Spekulationen, das geplante Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau stehe auf der Kippe. Richtig sei: Für die Hochbegabtenschule sollen wie angekündigt Gelder in den Haushalt 2023/24 eingestellt werden. Allerdings stand das Projekt auf einer Prioritätenliste zunächst weit unten. Es fehle dem Land das Geld, um das Hochbegabten-Gymnasium in den Doppelhaushalt aufzunehmen, so die Befürchtungen in Bad Saulgau. Doch am Donnerstag teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der Saulgauer Bürgermeisterin Doris Schröter persönlich mit: Die Haushaltskommission hat das Projekt auf der Liste wieder weit nach vorne gezogen. Das Exzellenzgymnasium ist damit im Bauprogramm des Landes und im Beschlussvorschlag für den Doppelhaushalt 2023/24 verankert. Platz für 200 hochbegabte Schülerinnen und Schüler Damit stehen gut 15 Millionen Euro für erste Baumaßnahmen für das Gymnasium zur Verfügung, sollte der Haushalt Ende Dezember verabschiedet werden. Es soll in der ehemaligen japanischen Schule sowie einem Neubau Platz für etwa 200 hochbegabte Schüler bieten, um sie in den sogenannten MINT-Fächern zu unterrichten - das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Sendung am Fr. , 23.9.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg