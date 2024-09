Schienenverkehr in der Bodenseeregion soll ausgebaut werden

per Mail teilen

Am Bodensee sollen die Zugverbindungen zwischen Deutschland und Österreich in den kommenden Jahren besser werden. Geplant ist eine direkte Verbindung zwischen Friedrichshafen und Bregenz.

Die Länder Baden-Württemberg und Vorarlberg wollen in den kommenden Jahren den grenzüberschreitenden Schienenverkehr ausbauen. Das hat Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag beim Stopp seiner Sommertour in Langenargen (Bodenseekreis) angekündigt. Zusammen mit einem Vertreter der Vorarlberger Landesregierung unterzeichnet er eine gemeinsame Absichtserklärung.

Direkte Zugverbindungen zwischen BW und Vorarlberg geplant

Ziel ist unter anderem eine direkte Zugverbindung zwischen Friedrichshafen und Bregenz. Sie soll das Pendeln in Zukunft leichter machen. Auch das Schienennetz soll erneuert werden, sagte Winfried Hermann im Gespräch mit dem SWR.

Das nützt dann wirklich den Fahrgästen hier. Viele sagen: Das ist ja wirklich ein schäbiges Angebot, was wir hier haben. Und das stimmt. Die Gleise sind zu wenig, zu alt, die Infrastruktur ist zu schlecht.

Der Güterverkehr und der Tourismus könnten ebenfalls von der Zusammenarbeit der beiden Länder profitieren: So sind Ski-Züge von Stuttgart nach Vorarlberg geplant, mit Zwischenstopp in Friedrichshafen und Lindau.

Das bedeutet für die Region ein Zusammenwachsen. Stellen Sie sich vor: Am Morgen in Stuttgart einsteigen in den Zug und dann gleich nach Schruns zum Skifahren kommen.

Wann die neuen Zugverbindungen genutzt werden können, steht noch nicht genau fest. Möglicherweise ab 2027, hieß es.

Vollständig elektrifiziertes Schienennetz um den Bodensee als Ziel

Durch das Bündnis sollen außerdem klimafreundliche Verkehrsmittel am Bodensee gefördert werden. Da gäbe es auf deutscher Seite noch viel zu tun, so Verkehrsminister Winfried Hermann. Auf der Schweizer und österreichischen Seite sei das Schienennetz schon elektrifiziert - auf der deutschen Seite nur teilweise. "Die Perspektive ist ein vollständig elektrifiziertes Schienennetz um den Bodensee herum", so Hermann.