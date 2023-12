Die Ravensburger Innenstadt soll lebendiger werden. Der Gemeinderat will ein jährlich 650.000 Euro teures Konzept beschließen, das die Anreise mit Bus und Auto attraktiver macht.

Kostenlose Busse, günstigeres Parken

Ab dem 2. Januar 2024 sollen die Busse im Stadtgebiet samstags immer kostenlos sein, plant der Ravensburger Gemeinderat. Außerdem könne man eine Stunde gratis in der Marienplatz-Tiefgarage parken. Vorbild sei unter anderem die Stadt Biberach, die letzteres bereits erfolgreich umsetze.

Verändertes Konsumverhalten macht Läden zu schaffen

Mit dem Konzept will man mehr Menschen in die Ravensburger Innenstadt locken, so der Gemeinderat. In den vergangenen Jahren hätte man mit immer mehr leer stehenden Geschäften zu kämpfen. Die Menschen seien wegen der Inflation sparsamer oder kaufen lieber im Internet ein. Das Projekt will dem entgegenwirken und einen Anreiz schaffen, die Innenstadt zu besuchen.