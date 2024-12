200 Rekruten der Bundeswehr legen Gelöbnis in Krauchenwies ab

Besonderer Moment für die Soldaten: In Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) haben am Donnerstag Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr aus zwei Kasernen ihr Gelöbnis abgelegt.

Rund 200 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr sind am Donnerstag in Krauchenwies zusammengekommen. Dort legten sie ihr Gelöbnis ab. Die jungen Soldatinnen und Soldaten stehen am Ende ihrer dreimonatigen Grundausbildung, die sie in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf oder in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt (beide Kreis Sigmaringen) absolviert haben.

"Besonderer Moment" für Soldatinnen und Soldaten

Bei der feierlichen Zeremonie bekannten sich die Zeitsoldaten und die freiwillig Wehrdienstleistenden zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands. Das sei ein besonderer Moment für alle Soldaten, sagte eine Presseoffizierin der Alb-Kaserne gegenüber dem SWR. In Reden betonten Vertreter der Bundeswehr und aus der Kommunalpolitik, wer Soldat oder Soldatin werde, brauche Engagement und persönlichen Mut.

Rekrutinnen und Rekruten legen ihr Gelöbnis ab. SWR Bernhard Hentschel

Die Bundeswehr führt regelmäßig Gelöbnisfeiern in Gemeinden durch, die durch offizielle Partnerschaften mit einzelnen Truppeneinheiten verbunden sind. Beim Gelöbnis in Krauchenwies wurden die jungen Frauen und Männer von einem Ehrenzug der Bundeswehrkameraden begleitet, für Musik sorgte das Heeresmusikkorps Ulm. Nach der Grundausbildung können die Soldaten als Gefreite an Bundeswehrstandorten in ganz Deutschland eingesetzt werden.